獨派大老吳澧培今（15）日接受前總統陳水扁專訪時透露，前總統蔣經國過世後，他透過來台的美國參議員穆考斯基向軍權在握的郝柏村提出警告，不要企圖掌握政權。陳水扁也透露，他總統第二任仍選呂秀蓮作副手是為了解決「三個男人」的問題，也是他「贏的策略」。

蔣經國過世以後，穆考斯基組團赴台，一來祭悼蔣經國，一來祝賀李登輝就任總統。吳澧培今天接受陳水扁微微笑廣播節目專訪時透露，當時郝柏村握有軍權，與他交好的穆考斯基抵台前曾詢問建言。

吳澧培表示，他認為當時是台灣民主要往前走或者是往後倒退的臨界點，他建議穆考斯基，一方面可以去公開場合稱讚李登輝當總統是台灣的民主成就；另一方面透過美國的力量壓一下郝柏村，警告他，不要妄想利用軍事政變等等手段威脅李總統甚至奪回政權。

他說，穆考斯基事後告訴他，他當面警告郝柏村說「Dont even think about it.」（想都不要想！），郝柏村聽了這句話之後嚇到，立即回答「No no absolutely not.」（不會、不會，絕對不會！）吳澧培認為，這是李登輝能夠順利上位的重要關卡。

陳水扁也提到2004年他競選連任前，吳澧培等人曾上萬言書力諫不要選呂秀蓮作副手，對此，吳澧培解釋，他不是上萬言書，而是提出他所做的民調，當時媒體有「深宮怨婦」等報導，他認為以扁和呂的關係，再這樣下去，對當時的選舉情勢不好。

當時他將呂秀蓮、蘇貞昌、謝長廷和林義雄等人納入評比，呂在各項指標都敬陪末座，吳澧培據此向陳水扁建言，呂秀蓮「脾氣暴躁、人緣欠佳、口無遮攔」，不適合再任副手。

不過陳水扁也透露，每個人都有優缺點，要用人的優點，他考慮的重點不是人的個性、脾氣、人緣等小問題，他認為這些都可以處理，他在2004年選舉前曾做過民調，把「三男三女」一起做評比，呂秀蓮確實不是排在第一位。

但他說，最後選擇呂秀蓮是「為了解決男人之間的代誌」，因為其中一個男人說只要不是某個女人他都可以接受，這句話非常關鍵，為了打贏選戰，他必須這樣處理，所以最後選了呂秀蓮，否則男人之間如果不團結，要贏有困難，這是當時「贏的策略」。