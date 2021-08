獨派大老吳澧培今(15)日接受前總統陳水扁專訪時透露,前總統蔣經國過世後,他透過來台的美國參議員穆考斯基向軍權在握的郝柏村提出警告,不要企圖掌握政權。陳水扁也透露,他總統第二任仍選呂秀蓮作副手是為了解決「三個男人」的問題,也是他「贏的策略」。

蔣經國過世以後,穆考斯基組團赴台,一來祭悼蔣經國,一來祝賀李登輝就任總統。吳澧培今天接受陳水扁微微笑廣播節目專訪時透露,當時郝柏村握有軍權,與他交好的穆考斯基抵台前曾詢問建言。

吳澧培表示,他認為當時是台灣民主要往前走或者是往後倒退的臨界點,他建議穆考斯基,一方面可以去公開場合稱讚李登輝當總統是台灣的民主成就;另一方面透過美國的力量壓一下郝柏村,警告他,不要妄想利用軍事政變等等手段威脅李總統甚至奪回政權。

他說,穆考斯基事後告訴他,他當面警告郝柏村說「Dont even think about it.」(想都不要想!),郝柏村聽了這句話之後嚇到,立即回答「No no absolutely not.」(不會、不會,絕對不會!)吳澧培認為,這是李登輝能夠順利上位的重要關卡。

陳水扁也提到2004年他競選連任前,吳澧培等人曾上萬言書力諫不要選呂秀蓮作副手,對此,吳澧培解釋,他不是上萬言書,而是提出他所做的民調,當時媒體有「深宮怨婦」等報導,他認為以扁和呂的關係,再這樣下去,對當時的選舉情勢不好。

當時他將呂秀蓮、蘇貞昌、謝長廷和林義雄等人納入評比,呂在各項指標都敬陪末座,吳澧培據此向陳水扁建言,呂秀蓮「脾氣暴躁、人緣欠佳、口無遮攔」,不適合再任副手。

不過陳水扁也透露,每個人都有優缺點,要用人的優點,他考慮的重點不是人的個性、脾氣、人緣等小問題,他認為這些都可以處理,他在2004年選舉前曾做過民調,把「三男三女」一起做評比,呂秀蓮確實不是排在第一位。

但他說,最後選擇呂秀蓮是「為了解決男人之間的代誌」,因為其中一個男人說只要不是某個女人他都可以接受,這句話非常關鍵,為了打贏選戰,他必須這樣處理,所以最後選了呂秀蓮,否則男人之間如果不團結,要贏有困難,這是當時「贏的策略」。