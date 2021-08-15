今年大學指考共4萬0919人報考，大考中心將於明（16）日公布各科成績人數百分比累計表及各科5標，同時寄出成績單，考生從上午9時起，可上大考中心網站查詢成績。同時，各大學也透過跨校雙主修、「gap year（空檔年）」給學分及高額搶學金等策略來搶學生。

大考中心表示，個別報名與集體報名的考生成績單均郵寄至通訊地址，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。當日上午，大考中心網站也會公布各科成績人數百分比累計表，及各科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。

大學考試分發入學委員會表示，要參加登記分發的考生，繳交登記費自8月16日上午9時起，臨櫃繳費至20日下午3時30分止，ATM 繳費至21日中午12 時；辦理網路登記分發志願時間，自8月18日上午9時起至21日下午4時30分止。8月31日放榜。

為了招到好學生，各大學使出渾身解數。由台大、台師大、台科大組成的「台灣大學系統」，106學年首度開放跨校修習學分學程，108學年開放跨校輔系，學生反應良好，各校參與學系數及提供名額也逐年增加，110學年起開放「跨校雙主修」，並由台師大與台科大先行試辦。

同時，台大近日宣布從110學年開始推動未來大學新方案，開放學生申請前往企業實習或創業、海外體驗、志工服務等活動，為期1到2學期的「gap year（空檔年）」，不僅可保有學籍，教師也會提供輔導，完成這項計畫還可獲得1到6學分。

淡江大學提供3500萬元獎學金，包括：「有蓮獎學金」為管科所校友徐航健專門為招生設置之捐款，每年頒發金額高達2000萬元，近百名獲獎同學每位可獲20萬元；另有數學系校友王紹新為鼓勵同學就讀淡江，每年也慨捐1500萬元，給予成績優異學生、實習／參賽學生以及經濟不利學生獎補助。

亞洲大學表示，指考採計科目在全國前3％，且數學、英文成績原始分數均達頂標以上，且第一志願選讀亞大的學生，最高可領取360萬元入學獎學金，外加海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，合計可領480萬元獎學金。

華梵大學繼去年推出形同免學雜費的「覺之教育品德獎學金」後，今年加碼推動「未來學校666保證就業」專案，只要大三、大四修滿合作企業與學校所開設的21學分課程，經實習考核通過，一畢業即保證就業。同時，校內蔬食餐廳即日起開放全校學生免費享用午餐和晚餐，這項措施將至少持續到明年1月中旬學期結束。