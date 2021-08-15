吳男今晨騎機車行經中橫公路時，疑因過彎不慎，滑落20米深邊坡，滿臉是血、失去意識，經空勤總隊出動黑鷹直升機將人吊掛下山，送醫急救，目前尚未脫離險境。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

吳男今晨騎機車行經中橫公路時，疑因過彎不慎，滑落20米深邊坡，滿臉是血、失去意識，經空勤總隊出動黑鷹直升機將人吊掛下山，送醫急救，目前尚未脫離險境。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自新北市的18歲吳姓男子與6位友人，昨晚從林口騎機車夜衝合歡山，沒想到今晨行經中橫公路時，疑因過彎不慎，滑落20米深邊坡，滿臉是血、失去意識，友人見狀趕緊報案求援，空勤總隊立刻出動黑鷹直升機將人吊掛下山，送醫急救，不過吳男目前尚未脫離險境。

吳男一行人，共5男2女，昨晚從新北市林口騎機車夜衝到合歡山玩，今天凌晨4時許，大家在武嶺停車場休息，預計走台8線下山，再接台9線騎回北部。沒想到在清晨6時多，吳男疑似疲勞駕駛，過彎不慎，摔落20米邊坡，同行友人望著邊坡呼喊其名時，杳無回應，著急的報案求援。

救護人員接獲通報後，由於救護車上山耗時，改由空勤總隊出動直升機前往救援。空勤總隊指派花蓮機場駐地勤務第一大隊第三隊出動黑鷹直升機，上午7時30分許起飛，7時59分許抵達目標區，完成高度7500呎的高低空偵查及風險評估後，即進行吊掛作業，8時25分許完成吊掛，8時37分抵達德興棒球場，將吳男交由救護人員送花蓮慈濟醫院搶救。

吳男因滑落20米深邊坡，全身多處擦挫傷，被發現時，雖然滿臉是血，卻面無血色、意識不清，目前仍在醫院治療中，尚未脫離險境；據悉，吳疑似沒有駕照，至於詳細事故原因、是否酒駕等，仍待警方調查釐清。