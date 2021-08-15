韓國14日單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診新增1817例，創下週末新高紀錄；總統文在寅今天表示，將7成人口完成所有疫苗接種目標提前至10月。

韓聯社報導，根據韓國中央防疫對策本部通報，14 日新增1749例社區感染、68例境外移入，共1817例確診，較疫情爆發以來週末最高紀錄的1728例多出89例，疫情仍不算樂觀。

週末一般因採檢數較少，確診數也會較平日大幅下降。與13日相比，14日確診數下降113例。

社區感染包括首都圈1078例、非首都圈671例，非首都圈占比38.4%，疫情仍在全國各地擴散，其中以釜山153例為最大宗。

「我們一定要戰勝第4波疫情」，韓國總統文在寅今天在光復節慶祝儀式致詞時表示，完成所有疫苗人數占比預計在10月就會達到7成，目標接種率將進一步提高。

文在寅也承諾，對受疫情影響甚深的中小企業給予豐厚補償，並提供更多優質工作機會，「讓我們一起復甦、一起躍進」。

他也說，韓國將藉世界第二的生技醫藥品生產能力，以及與美國的疫苗合作關係，為克服全體人類共同的傳染病危機挺身而出；同時名列躍升疫苗樞紐國、提高韓國的國際供給網地位、促進低碳經濟等3大目標。(編輯：韋樞)1100815