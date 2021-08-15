一名家住屏東的男子小汪（化名）出軌，正宮一查才發現，小汪外遇的對象竟是懷孕的已婚女子，兩人多次前往汽車旅館開房間。正宮一氣之下怒向丈夫提告求償精神撫慰金。屏東地院審結，判小汪要賠30萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張與小汪於2005年結婚，但小汪於2017年間開始與一名已婚人妻阿芳（化名）互傳曖昧簡訊，2019年間更是經常無故失聯，同年底小汪與她攤牌後，正宮一度不願計較。

豈料，真心換絕情，正宮2020年4月間發現，小汪的手機定位在汽車旅館附近，經她的友人致電阿芳後，正宮才知情，原來小汪每周固定與阿芳發生1至2次性行為已有三年的時間，便憤而於同年5月25日協議離婚，並向法院提告，要求小汪賠償精神撫慰金100萬元。

小汪辯稱，他曾於2017年與阿芳聯絡，但阿芳早於2018年結婚生子，此外，在兩人協議離婚時，他已經贈與名下汽車並負擔剩餘車貸，還將餐廳負責人變更為正宮，認為求償無據。

屏東地院法官勘驗正宮好友的證詞，其指出，她曾替正宮接下阿芳打來的談判電話，阿芳自白從懷孕3個月至生產前，每周至少與小汪發生1到2次性行為，如果被正宮抓到的話，就會暫停幾個月，談話提及難道不知道小汪已有家室？阿芳則說，「戒不了與他的肉慾」等。

法官認定，小汪與阿芳交往甚密，且頻繁發生性關係應為事實，審酌雙方經濟能力與地位，最終判小汪須賠償正宮30萬元為合理。可上訴。