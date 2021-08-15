花蓮佐倉步道因西南氣流影響，連日大雨，邊坡倒塌的樹木及滑落的土石覆蓋步道，經林管處14、15日陸續清除後，預計18日重新開放。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮佐倉步道因西南氣流影響，連日大雨，邊坡倒塌的樹木及滑落的土石覆蓋步道，林管處14、15日雖已陸續清除，不過邊坡土石大面積滑落，須重新修復、補平，因此仍持續封閉步道，預計18日重新開放。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情趨緩， 林務局花蓮林區管理處陸續開放轄內步道，其中鄰近市區、大小朋友熱愛前往健走的佐倉步道先前因西南氣流影響，連日大雨，邊坡倒塌的樹木及滑落的土石覆蓋步道，恐引發危險，經林管處搶修後，預計18日將重新開放。

花蓮林管處長黃群策指出，本月8日前，因西南氣流影響，山區大雨不斷，佐倉步道2.7至2.75k處，邊坡的樹木倒塌、土石滑落，9日接獲晨運民眾告知，派員查看，評估有危險性後，當天也立即封閉，禁止民眾進入。

經林管處派員搶修後，14、15日已陸續將大片覆蓋到步道上的土石及樹木清除乾淨，由於邊坡土石大面積的滑落，須重新修復、補平，因此仍持續封閉步道，黃群策表示，預計18日能完工、並重新開放。

此外，林管處本月10日起，經調整後，重新開放轄內的森林育樂場域，含池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、田浦生態池、瑞穗生態教育館、池南自然教育中心，及撒固兒步道、月眉山步道、能高越嶺東段、鯉魚山步道群、森坂步道、安通越嶺道西段、富源國家森林遊樂區步道群、富興步道、虎頭山步道、八通關越道-鹿鳴吊橋段步道等10條步道。

林管處表示，各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制，入園人數維持原承載量的8成，到達人數上限後將採一進一出，入園遊客須全程佩戴口罩，用餐方面，如遊客有飲食需求，室內公共空間不能飲食，民眾可在指定用餐空間，或戶外空曠通風處用餐，不過食用完畢後應立即戴上口罩；另，富源國家森林遊樂區住宿及餐飲則依交通部觀光局管理措施辦理。