隨著本土新冠疫情趨緩，行政院擬仿效去年振興三倍券，研議發行財務規模更大的「五倍券」，消基會自12日起展開網路民調，短短48小時超過2萬筆意見，其中贊成發放現金比例高達90.2％，「都快餓死了，還有餘力存錢？苦民所苦有那麼難？」

行政院說法指出，首先，五倍券有使用期限，能在短期刺激經濟；其次，現金是一次性消費，但商家拿到五倍券可以再消費，創造循環使用效益；再者，為了鼓勵民眾多消費，商家會祭出優惠，地方政府也會加碼，經濟效益會擴大；最後，透過參與式經濟，讓民眾透過支出1000元振興市場，在心理上也不會想浪費錢。

然而，高層決策似乎與真實民意有段距離，民間不斷傳出「都要餓死了還有存錢？」、「想要振興卻又要花22億納稅錢來印製？」等爭議，甚至連民意代表都不分黨派，高喊「發現金」、「免收1000元」的呼聲。

根據消基會自8月12日起為期5天的問券統計，短短二天已有超過2萬人次填答問卷，填答消費者中贊成發放五倍券的只有9.8％，而贊成發現金的則高達90.2％。

消基會秘書長徐則鈺指出，支持發放現金的意見一面倒，9成的比例代表真真實實的民意，至於贊成發放五倍券的民眾，當中高達62.9％認為五倍券可用來振興經濟、刺激景氣，但若要救貧救急，應另採紓困手段。

此外，如果政府要民眾必須支出新台幣1000元來換取五倍券，反對者高打78.1％，另有55.9％認為發放現金或五倍券都會債留子孫。

台大國企系教授盧信昌指出，去年店家收三倍券時要蓋戳、填寫紀錄表以及和銀行核對，這些社會成本是決策者沒有看到的；另外，現金發放成本低且快速，尤其對偏遠地區更是有利，在普惠交易對象上更有優勢，在五倍券與現金之間，民眾是有選擇的。