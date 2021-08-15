前「旅館大亨」徐豪雄，找來黃姓男子當司機，把登記在公司名下的座車交給黃駕駛，後來徐因公司經營權紛爭一度失聯，黃趁機開走車子，占為己用，不但開車載人去打群架，還到處交通違規，公司在接獲大批罰單後，驚覺公司車子遭占用。台北地院依業務侵占罪判處黃徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

曾被稱為「旅館大亨」的徐豪雄從北市西門町起家，極盛時旗下擁有「愛客發」、「台北日記」、「高絲旅館」等旅館品牌、2000間客房規模，前年徐的愛客發集團驚傳跳票，扯出經營權糾紛，徐一度失聯，之後集團的旅館資產遭到法拍。

去年法院指派吳姓律師擔任徐的「高絲旅」公司臨時管理人，吳發現登記在高絲旅公司的徐男座車，去向不明，事後還陸續接獲4張交通違規罰單，懷疑車子遭人偷走占用，報警提告找車。警方逮到開走車子的黃男，移送法辦。

檢警調查，徐豪雄因經營權糾紛，2019年3月將座車開走，因擔心黑道找麻煩，投靠幫派保護，並找具有黑幫背景的黃男擔任司機兼保鑣，同年6月徐失聯，黃就將車子開走，當成自己的車子四處趴趴走，同年8月，黃男開著這輛車搭載友人到某資產管理公司尋仇鬥毆，高院另依傷害罪判黃徒刑10月。

北檢調查時，徐男證稱，車子是他買的，登記在高絲旅公司名下，黃男坦承曾擔任徐司機，持有車子鑰匙，見徐失聯後開走車子，檢方依業務侵占罪起訴黃。