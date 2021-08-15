行政院五倍券政策大轉彎，作家蔡詩萍直言，在接近「後蔡英文的時代」裡，蔡蘇合作的的蜜月期已經結束；而蘇貞昌被迫政策急轉彎，也再次說明民選總統只要願意積極作為，仍是最後的決策主導者。蔡詩萍也指出蘇內閣在五倍券政策上的最大盲點，實在看不出蘇貞昌還有什麼顏面繼續撐下去。

蔡詩萍今（15）日在臉書以「最終蔡英文還是出手了，蘇貞昌還做的下去嗎？」為題，表示五倍振興券急轉彎，不僅再次暴露蘇貞昌決策的傲慢，也凸顯蔡英文總統最後關頭的介入決策，但問題的本質是：半總統制或雙首長制的困窘，始終存在；而政黨惡鬥的文化，往往優先於國計民生的考量。

不管是三倍券還是五倍券，蔡詩萍認為，民進黨政府始終有個心結，就是不要被批評為「馬英九的消費券翻版」，使得行政院的決策思維，從頭到尾只惦記著「不要像馬英九」，忘了此時此刻要振興券的目的為何？不就是救急於疫情當下，內需市場的可能崩盤嗎？不就是讓民眾覺得「我的苦，你政府有感受到嗎？」反而斤斤計較，整天把「不是消費券」像符咒一般掛在心上，結果當然就是「政治算計」遠大於「解民眾於倒懸」的政策用心了，也成了蘇內閣在五倍振興券上最大的盲點。

行政院為刺激疫情趨緩後的市場經濟，原本預計採「1000元換5000元」的方式發放振興五倍券，但在各界反對聲浪下，終於改朝全民免費領券的方向來規畫。（資料照）

蔡詩萍接著指出，但民進黨立委們未必這麼蠢；民進黨執政的縣市長們，未必這麼計較，站在第一線，感受民意壓力的政治人物，一定只希望趕快推出一些「讓人民有fu」的具體政策，讓他們能對選民說，你看我們民進黨並不是不知道「人民之苦」啊！不過蘇貞昌的堅持很明顯與蔡英文總統是有「扞格」的，不然蔡總統不會兩度公開提醒行政院要多了解民意。

至於為何蘇貞昌「硬是不點不亮」呢？蔡詩萍認為，蘇的個性使然是原因之一，但體制存在的雙首長制困境，則再一次被迫暴露出來。他解釋，修憲後行政院長仍是最高行政首長，總統雖有數百萬票的民意基礎，卻由於不是美國式的總統制，無法直接領導各部會推動政務，仍需透過行政院長來指揮各部，他並點出雙首長制體制的尷尬，總統有民意基礎卻不能事事親為；院長領導百官，若他強勢起來，必與總統扞格衝突。

蔡詩萍說，過去多年，類似蘇貞昌五倍振興券與總統意見不合的衝突之所有少見，是因總統提名閣揆時，已罕見會提名具實力、風格強悍的人選了，但只要體制的矛盾仍在、只要閣揆有企圖心，這問題不會不爆發的。

蔡詩萍直言，這次總統府的出手，蘇貞昌院長「真的」很難堪。10名「英系立委」同時間在臉書上發難，呼籲直接發振興券，而不需要民眾再拿出一千元，這既形同馬英九的消費券再版，又等於向國民黨呼籲的發現金低頭，政策的意義上，是對蘇貞昌內閣的雙重打臉，「我實在看不出，閣揆蘇貞昌還有什麼顏面，再繼續撐下去！？」