美國田徑好手卡麥隆布瑞爾(Cameron Burrell)不幸於美國時間8月9日去世，年僅26歲。他曾是休士頓大學的明星，在2017年台北世大運田徑賽拿下400公尺接力銀牌、100公尺短跑銅牌。布瑞爾被發現躺在休士頓一間停車場，數日後《美聯社》報導他的死因為「自我造成的頭部槍傷」。

卡麥隆布瑞爾的父親李羅伊布瑞爾(Leroy Burrell)是1992年奧運400公尺接力金牌，與傳奇人物卡爾劉易斯(Carl Lewis)一起摘金的名將。

李羅伊發表聲明：「我們全家人為此痛徹心扉，我們永遠也不知道卡麥隆為何做出這種決定了。我們鼓勵所有陷於困境的人站出來求救，其實你們並不孤單，這世上關心你們的人比你們想像的更多。」

令人遺憾的是在卡麥隆布瑞爾去世前24小時，紐西蘭自由車女將奧莉維亞帕德莫爾(Olivia Podmore)也在劍橋的家中神祕去世，年僅24歲。雖然死因未公開，好友認為是帕德莫爾的心理狀態不佳，紐西蘭自由車協會證實帕德莫爾曾向外界求助，她生前最後一篇IG貼文抱怨壓力很大。

這兩樁悲劇接連發生在奧運閉幕的隔天，讓外界不得不正視運動員的心理健康。在以前沒有網路的年代，運動員不用受到這麼多外界干擾，現代人在網路上可能承受上一代難以想像的壓力。美國體育作家Jackie MacMullan曾表示，「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)很幸運沒有出生在網路時代，否則他和整支隊伍都會被逼瘋。

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