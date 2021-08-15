桃園市「野馬男」23歲葉姓男子日前誇張行徑引起外界憤慨，親友表示葉男有嚴重幻想症，過去更被強制送療養院治療半年，出院後仍認為自己沒病，對於近日葉男一連串事件，家屬表示該負的責任絕對都會負責到底。

桃園「野馬男」日前駕福特野馬跑車逆向行駛，更撞飛女子導致重傷昏迷，收押時更大比中指，囂張行徑讓外界憤慨不已，親友表示，葉男有嚴重幻想症，過去更被強制送療養院治療半年，出院後仍認為自己沒病，還會無緣無故回家咒罵父母，並指出，日前葉男從家裡搬走後，父母都不知其行蹤。

親友強調，從台南逆向行駛事件開始，家屬就一直拜託警察將其強制送醫，但除非發生意外，礙於法令限制之下無法強制送醫，親友說，葉男父母已經哭到流不出眼淚，結果沒想到14日又出事，家屬表示該負的責任絕對都會負責到底，並表示，現在最大的願望就是傷者能夠健康康復。

親友澄清，葉男日前是親友開設的瓷磚工廠員工，並指出，葉男野馬超跑約半年前購入的二手車，且是母親先行付款，再由葉男每個月提撥部分薪資還款，強調葉男並非外界所言的富少、磁磚小開，更進一步澄清，因為精神狀態不佳導至葉男多有幻想症狀，強調「葉男根本就不是跑車logo設計師」。