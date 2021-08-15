台電核二廠上月底傳出停機事故，調查結果是「椅子移動」不小心所造成，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，一位公務員朋友告訴他，自己在公家單位一輩子，沒看過文官氣勢如此低落，因為民進黨執政後，不把文官當人看，誰敢堅持專業，就等著被清算，更直言類似的災禍，會不斷發生，台灣要大禍臨頭了。羅智強感嘆，自己聽完毛骨悚然，而這位公務員朋友的悲鳴，台灣人民，該好好聽聽！

羅智強今（15日）在臉書發文表示，一位還在政府工作，但已經寒心想要早點退休的朋友告訴他，現在台灣文官體制已近崩盤的嚴重危機，民進黨不僅用人唯親，也根本不把文官當人看，文官在民進黨眼中，只能是奴才，誰敢堅持專業、堅持風骨，就等著被清算鬥爭。

羅智強指出，該朋友進一步稱，「你知道嗎？文官個人的榮辱其實事小，更重要的是劣幣驅逐良幣、多一事不如少一事的專業退卻，已經全面侵蝕文官」，朋友語重心長的告訴他，「這不只是文官的悲歌，更是國家災難的序曲」。

不管是核二廠的椅子事件、食藥署變成「高端護航鼠」、2017到2021年的三次全台大停電，以及普悠瑪太魯閣事故，羅智強直言，這些低級錯誤、不可思議的事情滿天飛，都是文官崩潰的末稍反應。

在聽到朋友說「你看著吧，類似的災禍，以後只會愈來愈多！」羅智強表示，自己簡直毛骨悚然，優秀中立、專業穩健的文官體制，不僅維繋政府的正常運作，更是過去台灣創下經濟奇蹟的極重要推手。

羅智強感嘆， 前總統蔣經國曾說，「拿公家的錢做人情，讓少數人發財，我們不能夠做的！」民進黨何止拿公家的錢做人情，又何止讓少數人發財而已，蔡政府一上台便廣設黑機關，近親繁殖數百人寄生政府，不僅不受監督，劣幣驅逐良幣，更剝奪常任文官的任用與陞遷機會，徹底破壞文官體制，當今廟堂之上盡是逢迎拍馬、敗壞官箴之徒，總統蔡英文用人唯親，更勝專制獨裁。

想起朋友對他說「大禍臨頭了！」「你看著吧，類似的災禍，以後只會愈來愈多！」羅智強稱，這位公務員朋友的悲鳴，台灣人民，該好好聽聽！