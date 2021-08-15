「中南部一堆30歲以內，月薪才3萬多都有買車？」一名男大生表示，看到很多中南部的朋友，很多都還是30歲以內，一個月薪水才3萬多，卻都有買車，且家中經濟狀況也沒有特別好，「但買車的比例卻比我想像中還要高」，不少網有則回應，中南部有交通工具比較方便，若住在家裡，月薪3萬其實很夠用。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，中南部許多30歲以內的朋友，月收入才30K多一點，卻都有買車，雖然絕大部分都是中古車，少部分選擇買國產新車，且家裡經濟況狀也沒特別好，就是很一般的小康家庭，且這些人大多都住在家裡，以女生來說，大約有60%以上的有車；男生則是30%上下，「比例遠比我想像中還高」，並將疑問PO上網問及原因。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「中南部沒車幾乎等於沒腳，就算是機車要出去採買也不方便，而且如果住家裡3萬也夠了啦」、「高雄因為路大、棋盤式設計、好停車的關係買車開我也覺得滿普遍的，身邊30歲之前買車的大概7成以上，加上3萬多住家裡在南部很好花了啦」、「一台全新的國產或平價進口也才幾10萬，普通的老百姓都買的起」。

不過，留言中也有人透露，自己現年24歲，一個月的薪水也是3萬出出頭，存了一筆現金後，今年初買了一輛80萬元內的國產新車，但車子的花費真的滿重的，今年估計花費快11萬，12K的稅金、35K保險費、10K的保養，再加上一年的加油錢大約50K，更別說還要還車貸錢，奉勸年輕人真的要三思，若30歲買車大概就很難存錢了。