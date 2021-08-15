新北市三峽區民生街一處社區，本月11日凌晨發生火災，造成1樓周姓住戶一家七口3死、4重傷悲劇。周女的7歲大兒子因遭嚴重嗆傷始終昏迷不醒，僅能靠人工呼吸器維生，但今（15日）凌晨仍因心肺衰竭，病況急遽加重最後宣告死亡，日這場惡火又增添一條冤魂，目前這場火警已奪走4命，剩周女及外籍看護仍在醫院與死神搏鬥。

警消調查，周家阿公上周因病離世，家人在客廳擺放簡易靈堂，疑因電源延長線短路走火，加上易燃木製隔間天花板延燒，一家人在睡夢中都被濃煙嗆傷昏迷，釀成3死、4重傷慘劇，詳細起火原因仍在調查中。

警方指出，周家包括40歲周女、42歲詹姓丈夫、長期臥床的周女42歲哥哥、負責照顧的34歲印尼籍看護，及周女的10歲女兒、7歲及1歲兒子共7人。昨日凌晨周家竄出火光，現場不斷傳出爆炸聲，消防局1時45分獲報，消防人員隨即在8分鐘後趕到現場，立即布水線灌救，迅速在14分鐘後完全撲滅火勢。

但這場火警卻造成嚴重傷亡，最早獲救的外籍看護，救出時已無生命跡象，另6人到院前也無呼吸心跳，經全力搶救，詹男和10歲女兒、1歲兒子仍不治；周女胞兄恢復意識，但周女和7歲兒子、外籍看護昏迷指數均為3，性命垂危。

周女家屬趕至現場，得知3人罹難後悲痛啜泣。家屬表示，詹男平時做外銷排氣管維持家計、周女在家專心帶小孩；周女胞兄因長期臥床請看護照料、媽媽則在安養院安置；周女父親上周甫因病離世，昨日竟又傳噩耗，令人難以接受。

身亡的10歲女童、昏迷的7歲男童分別為3年級、1年級學生。校方表示，兩姊弟個性積極、活潑，在同學、老師間人緣頗佳，大家聽到消息都很震驚，學校已啟動校內仁愛基金，提供家屬急難救助。

警消調查，該民宅屋齡逾30年，為周女父母所有，多為木製隔間，靈堂旁延長線疑短路走火後，火勢蔓延至客廳、廚房主要通道，加上屋內又是木造、塑膠等易燃建材，導致火勢迅速蔓延。1樓客廳雖加裝住警器，但調查發現周女一家人都躺臥在冷氣房內未有掙扎，疑似濃煙滿布時，未聽到警報聲，導致全遭濃煙嚴重嗆傷昏迷、死亡。