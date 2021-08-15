歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，海地今天深夜又發生規模5.9地震；幾個小時前，規模7.2強震才侵襲這個加勒比海國家，造成300多人喪命。

歐洲地中海地震中心說，最新一起地震震源深度僅8公里。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100815