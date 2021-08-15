規模5.9地震再襲海地 震源深度僅8公里 12:432021/08/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，海地今天深夜又發生規模5.9地震；幾個小時前，規模7.2強震才侵襲這個加勒比海國家，造成300多人喪命。 歐洲地中海地震中心說，最新一起地震震源深度僅8公里。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100815 雪蔓通話立陶宛外長 支持立台互惠 又一家沃爾瑪退場 陸4年內關了80家店 #規模5 #震源深度 #歐洲 #地震中心 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海運費暴漲下中歐班列運量激增 連15月單月開行千列以上 13:062021/08/15 兩岸 敏實科大躍升AI學府 04:102021/08/15 焦點要聞 提升海難救助能量 宜蘭縣盼中央建新船 11:312021/08/15 生活 24.9萬劑莫德納 預計今天下午抵台 04:102021/08/15 焦點要聞 阿里山林鐵車站缺水 平甲車神救援 04:102021/08/15 焦點要聞 奧麥斯恐生成一路向西 侵台機率曝光 午後強降雨連轟6天 08:192021/08/15 生活 看屋筆記：北屯區富宇飛翔(個案＋價格分析) 09:002021/08/15 建案開箱-台中 全球第三大貨櫃港 寧波舟山港爆疫情 運價蠢動 04:102021/08/15 財經要聞 F-16改裝疑聯胺外洩 漢翔8人就醫 04:102021/08/15 社會新聞 待命救援海地強震 竹市消防特搜隊準備好了 13:412021/08/15 社會 友邦海地強震 黃偉哲指示台南消防特搜整備待命救援 11:562021/08/15 社會 國際熱門新聞 哈佛認證每月只要射精這個次數 罹患前列腺癌風險下降3分之1 - 國際 阿富汗淪陷 不能靠美國 紐時曝4國感受更強烈 - 國際 只剩首都沒淪陷 美開始撤離駐阿富汗大使館人員 - 國際 海地大地震釀304死逾1800傷 居民嘆：這個國家從沒喘息過 - 國際 慘！一家8口染疫 早上中午各4具棺材抬出 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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