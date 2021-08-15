日本前首相安倍晉三內閣4名閣員去年8月15日參拜靖國神社，人數之多創2004年以來紀錄；首相菅義偉內閣閣員今天有3人參拜靖國神社，連續兩年二戰結束日當天都有閣員參拜。

日本放送協會（NHK）報導，今天是二次大戰結束76週年，菅內閣的文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎，及國際博覽會（世界博覽會）擔當大臣井上信治3人，今天上午前往靖國神社參拜。

這是日本連續兩年有現任閣員在二次大戰結束日當天參拜靖國神社，今年到目前為止，包括13日參拜的閣員在內已有5人。

萩生田跟小泉兩人去年擔任前首相安倍晉三閣員時，也在二次大戰結束日參拜靖國神社。

萩生田上午結束參拜受訪說，對在大戰期間犧牲寶貴生命的先人亡魂，誠摯獻上哀悼之意，再次立誓邁向永久和平。

記者詢問現任閣員參拜將招致中國及韓國強烈反彈，萩生田說，抱持崇敬之意參拜為自己國家犧牲寶貴生命的先人們，是很自然的事，應該能夠獲得理解。

小泉並未接受媒體訪問。井上受訪時說，「以個人身分參拜，我認為不會有什麼特別的問題」。

菅內閣防衛大臣岸信夫、經濟再生擔當大臣西村康稔，13日已先行參拜靖國神社，加上今天的3人，至今已有5名現任閣員參拜靖國神社。

日本新聞網報導，首相菅義偉本人今天未親赴靖國神社參拜，而是透過代理人供奉「玉串料」（祭祀費）。相關人士表示，菅義偉是以「自民黨總裁」名義自費供奉玉串料。

時事通信社報導，安倍跟前總務大臣高市早苗等人今天也前往靖國神社參拜。安倍受訪時說，來祈求逝去英靈安息。

今年因為疫情擴大取消集體參拜的「大家一起參拜靖國神社國會議員會」，由會長、前參議院副議長尾辻秀久代表參拜。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

去年是二次大戰結束75週年，當時以安倍晉三內閣閣員身分在去年8月15日參拜靖國神社的人，包括環境大臣小泉進次郎、總務大臣高市早苗、文部科學大臣萩生田光一，及沖繩及北方擔當大臣衛藤晟一。

安倍首次執政的2007年時，只有1名閣員參拜；2012年第2次執政後，2013年到2015年每年各3名閣員參拜，2016年有2名閣員參拜，2017年到2019年沒有閣員參拜。

因此，2020年安倍內閣4名閣員參拜靖國神社，是繼2004年小泉純一郎內閣以來，再次出現多達4名閣員在二次大戰結束日當天參拜的情況。

雖然菅義偉內閣今天只有3名閣員參拜，但加上13日的2名閣員，至今已有5名閣員參拜靖國神社。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100815