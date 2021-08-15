擁有台北醫學大學護理學博士高學歷的性學博士許藍方，開設YT頻道專業談性愛話題，加上外型優雅美麗、身材高挑修長，因此被封為「最美博士」，不料日前捲入不倫風波，許藍方多次澄清否認，但已婚醫師偕正宮發聲明，主動認了與許藍方偷情，還說保留了當時開房的刷卡紀錄及發票，名律師林智群不禁納悶發文，不懂男方為何要將摩鐵發票帶回家，懷疑「這麼想中一千萬？」。

「最美博士」許藍方被週刊爆出跟已婚醫師有不倫戀，許藍方除請經紀人發聲否認外，又透過律師兩度發聲明，否認與已婚醫師之間有牽扯，反指對方糾纏，唯基於情誼傾聽男方訴說心情苦惱的部分，惹正宮不開心，她願意道歉。

但事後許藍方說法遭男方夫妻雙雙發聲明打臉，男方po聲明認與許藍方在2020年的9月到11月間外遇，也已跟妻子坦承搞婚外情，還表示至少跟許去了摩鐵三次，有刷卡紀錄、發票可佐證，自己枉為人夫、人父，跟家人道歉「對不起，我錯了，讓你們失望了」，其妻也表示為此事也不成眠，強調握有先生與許藍方偷情的露骨對話紀錄及私密照片，證據非常完整，事情變成羅生門。

知名律師林智群看完三方聲明後，在臉書po文表示，有些地方實在很費解，覺得怎麼有人去開房偷腥，用刷卡的方式結帳，然後還把發票帶回家，不禁調侃：「這麼想中1000萬啊？」，po文也引發種多網友共鳴，直呼「劇情比電影還荒謬」、「刷卡記錄跟發票無法證明是跟誰去摩鐵」、「感覺許博士被仙人跳了」，林智群也回應「把摩鐵的礦泉水帶回家，這樣最省了」。