有些女人對情話毫無抵抗力，星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、白羊座、獅子座的女人最愛聽甜言蜜語，另一半對她們情話綿綿，就能讓她們感動不已，會更加投入這段感情，離不開對方。

▍1.雙魚座

雙魚女性格溫柔單純，很重視愛情，致力追求浪漫，比起平淡穩定的相處模式，她們更喜歡轟轟烈烈的戀愛，另一半一定要展現出濃烈的愛意，她們才能獲得滿足。雙魚女談戀愛時充滿粉紅泡泡，渴望令人臉紅心跳的愛情，因此很愛聽甜言蜜語，這能讓她們感覺被愛，又能滿足她們對愛情的各種美好想像，因此嘴笨的男人往往難以得到雙魚女的芳心。

▍2.白羊座

白羊女總是熱情洋溢，性格堅強勇敢，像小孩子般每天都充滿活力，她們談戀愛的時候很單純，無條件的信任另一半，無論對方說什麼都不太會心存質疑，因此當另一半說甜言蜜語，對她來說就是在證明對這份感情的真心，她會感到十分滿足，內心充滿幸福感，如果對方常常說情話，會讓她更投入這份感情。

▍3.獅子座

獅子女充滿自信，性格非常好勝，自尊心很強，她們希望另一半隨時把注意力放在自己身上，最好常常說些誇獎的話，會讓她們感到很滿足。獅子女吃軟不吃硬，甜言蜜語對她們來說非常管用，只要另一半對她們情話綿綿，她們就毫無招架之力，獅子女在戀愛中其實很單純，情話就能讓她們放下戒備，展現出溫柔、可愛的一面。