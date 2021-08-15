全國高階警界人事近期內將有大調動。繼7月中旬台北、台中市兩都局長人事調動之後，警政署近日內將針對另一波副署長、縣市警局長、六都副局長、分局長及刑大隊長進行人事作業，據了解，現任航警警局長林順家將接任副署長，航警局遺缺則由主秘鄭明忠接任，警政委員江振茂將接任主任秘書。

據了解，林順家與江振茂都是警大45期畢業，兩人的特色都是處事明快且溝通能力極佳，與署長陳家欽為同學，形成警政三巨頭都同為同學的特色。

警政署這波高階人事調動，還包括8個縣市警局長，據了解，現任基隆市警局長林炎田與彰化縣警局長許錫榮，將升任警政署警政委員。台中市副局長劉耀欽、新北市副局長吳坤旭，分別接掌基隆市與彰化縣警局長。

警政署為了強化六都治安，六都刑警大隊大隊長也將有異動。包括台北市、台中市、高雄市與桃園市的大隊長都將異動，目前名單大致出爐，預計下周將會發布。

林順家中央警官學校戶政學系45期畢業、銘傳大學公共事務研究所碩士。歷任台北市政府警察局保安科科長、松山分局分局長、主任秘書，嘉義市政府警察局局長，台北市政府警察局督察長、副局長，內政部警政署保安警察第六總隊總隊長，彰化縣警察局局長、內政部警政署警政委員、主任秘書、航空警察局長。

江振茂臺灣省宜蘭縣人，中央警察大學45期畢業、中央警察大學警政研究所碩士、博士，歷任新竹縣警察局新埔分局長、臺北縣警察局汐止分局長、桃園縣警察局桃園分局長、基隆港務警察所、臺北縣警察局督察長、雲林縣警察局副局長、臺北縣政府警察局副局長、交通警察大隊長、樹林分局長、新北市政府警察局永和、海山分局長、花蓮縣警局長、新北市副局長、鐵路警察局長、警政署警政委員。