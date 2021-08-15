東區勝利國小獲得國小組地球科學科第三名。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

麻豆國小獲國小組數學科第一名，以「探討多人玩的井字棋_Otrio是否有必勝方法」為研究主題。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今年參加全國科展成績亮眼，共13件作品獲獎，總成績全國第二，抱回3件第一，分別為麻豆國小「探討多人玩的井字棋_Otrio是否有必勝方法」，透過Excel模擬出Otrio下棋對戰遊戲；南大附小「DIY天然粉好擦」，製作出可被生物分解的天然擦；瀛海中學「碳為觀止-回收式生物碳吸附光解膠囊」。

第61屆中華民國中小學科學展覽會得獎揭曉，台南送展16件作品(國中9件、國小7件)，13件獲獎，計有3件第一名、1件第二名、3件第三名、1佳作、5特別獎，榮獲「縣市團體獎」全國第2殊榮。其中，南大附小、復興國中分獲國小組、國中組「學校團體獎」全國第2佳績。

麻豆國小獲國小組數學科第一名，以「探討多人玩的井字棋_Otrio是否有必勝方法」為研究主題，學生透過Excel模擬出Otrio下棋對戰遊戲，研究結果為2人時先手必勝，但3人與4人時，先手並未有必勝優勢。

南大附小獲國小組生活與應用科學科(二)第一名，以「DIY天然粉好擦」為研究主題，主要發想是市售橡皮擦大部含PVC塑化劑，為守護學童健康，經過不斷實驗與調整，最後製作出可被生物分解的天然擦，為環保貢獻一份心力。

瀛海中學抱回國中組化學科第一名，以「碳為觀止-回收式生物碳吸附光解膠囊」為研究題，研究發現，以炭粉：海藻酸鈉=5：1製成的雞骨炭球具發展潛力，並將製成光觸媒炭球，可在吸附分解後重複使用。

復興國中獲生活與應用科學科(二)第二名，以「見『塑』不見『鱗』？──魚鱗環保薄膜的研發及應用」為研究主題，探討富含膠原蛋白的虱目魚鱗，添加TG酵素、乙醇、甘油，以冰箱冷藏製作出魚鱗薄膜，適合當作泡麵調味包的包裝材料。

東區勝利國小獲得國小組地球科學科第三名，以「一二三犇牛山，山上尋找古海灘-碎屑化石密集層與油氣環境之探討」為研究主題，分析六重溪層上部化石密集層，與下部油氣儲集層關係，推論牛山地區古今地理環境。安平億載國小獲國小組生活與應用科學科(一)第三名，以「AI沼烷工」為主題，研究廚餘經細菌分解後，會轉變成可利用的再生能源(天然氣)。

教育局長鄭新輝表示，科展為全國學生科學素養展現的重要舞台，台南為了讓更多優秀人才投入科研行列，去年10月起組成科展團隊分組分科提供諮詢與輔導，今年起亦表揚長期指導科展獲獎教師，鼓勵經驗傳承，也統一準備場地及視訊設備，讓團隊無後顧之憂。