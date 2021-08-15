鄉長楊文科（中）參加五峰鄉愛上喜翁森林植樹，肯定業者將綠地打造為全國第一座高山森林幼兒足球場。（羅浚濱攝）

在五峰鄉的「愛上喜翁」結合「綠色冀泉社會企業」，合辦「第一屆公益森林植樹典禮暨1180森林足球場預定地啟動儀式」，邀請縣長楊文科為肖璋大道種下第一棵樹苗，一起響應永續發展，期未來能打造出全國第一座高山森林幼兒足球場。

位在五峰鄉海拔1180公尺深山的愛上喜翁，佔地6甲半，地勢平坦區域有2甲，經過16年陸續開發後，已成新竹縣內極少數免帶裝備的豪華露營區，吸引喜愛親近大自然的民眾，帶孩子住在設備齊全的蒙古包，欣賞五指山的雲海晨光之美。

縣長楊文科表示，五峰上喜翁不只是地名，原民話的意思是雲霧之上，像是說愛上這裡的雲霧，愛上喜翁董事長蔡國雲、莊主吳承燁與及綠色冀泉創辦人陳宇華舉辦推動節能減碳的植樹活動，種植數百株肖楠及牛璋樹營造肖璋大道，相信日後綠樹成蔭將會如同世外桃源。

楊文科肯定愛上喜翁利用園區內的綠地，計畫打造成為全國第一座高山森林幼兒足球場，讓來此休閒的親子玩足球外，可以讓全國各地幼兒來比賽，一起愛上喜翁。

愛上喜翁董事長蔡國雲表示，與亞洲百大社會企業之一的「綠色冀泉」合作，推動第一屆公益森林計畫，要用最簡單的「種樹」方式，來繼續守護這塊土地，共同愛護地球。

同時，將會採取「以樹養球」的方式，打造全國第一座高山森林幼兒足球場，推動幼兒足球運動的發展，並在每場足球賽後，攜手種下台灣的國寶樹肖楠及牛璋樹，用實際的行動，響應聯合國SDGs永續發展指標。