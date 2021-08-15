新北市三峽區民生街某社區11日凌晨發生火災，造成1樓周姓住戶一家七口遭火吻，周女胞兄恢復意識，但周女和7歲兒子、外籍看護昏迷指數均為3，性命垂危，7歲兒子今（15日）清晨5時許病情急轉直下宣告不治，另外2人持續與死神搏鬥尚未脫離險境，惡火已釀成4死3重傷。

據悉，周家阿公上周因病離世，家人在客廳擺放簡易靈堂，疑因電源延長線短路走火，加上易燃木製隔間天花板延燒，一家7人在睡夢中都被濃煙嗆傷昏迷。

周家包括40歲周女、42歲詹姓丈夫、長期臥床的周女42歲哥哥、負責照顧的34歲印尼籍看護，及周女的10歲女兒、7歲及1歲兒子共7人。

火警造成嚴重傷亡，最早獲救的外籍看護，救出時已無生命跡象，另6人到院前也無呼吸心跳，經全力搶救，詹男和10歲女兒、1歲兒子仍不治；周女胞兄恢復意識，但周女和7歲兒子、外籍看護昏迷指數均為3，性命垂危。

周女的7歲兒子今（15日）清晨5時許病情急轉直下，經亞東醫院急救後仍宣告不治，警方上午已前往報驗釐清死因。消防局研判，疑因電源延長線短路走火，但詳細起火原因待進一步調查。