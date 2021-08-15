台灣目前疫苗存量吃緊，儘管今(15)天將有24.9萬劑莫德納抵台，但民眾打不到疫苗的疑慮仍相當大；對此，陳佩琪今日在臉書發文表示，看診時被病人問到疫苗相關的問題，總是會被問倒，她也意有所指表示，丈夫柯文哲最討厭的，「就是那種位居高位，但只會應付、不解決問題的主管」。

陳佩琪指出，台灣防疫原則和疫苗上架標準，隨時在變，想必大家見怪不怪了，「時空背景不同」、「今非昔比」等推託之詞總是從該負責的人的嘴中說出來，最後卻變得什麼責都不用負了，就這樣過關了。

陳佩琪直言，柯文哲曾說過她最不喜歡的一種人，就是位居主管高位，但眼下只著重應付當下而非真心想解決問題，或想辦法把問題帶回去解決的人。

陳佩琪表示，標榜可以給記者問到飽的防疫指揮官，卻只會用著幾個金句搪塞記者，但被問到真正重要問題的時候卻沒辦法好好回答，像上次有記者問高端封籤批號不連續的疑慮，表示這記者真的有做足功課，且問到核心了，這是陳佩琪看過記者會最有水準的問題；但答題者卻沒有辦法拿出一個服眾的解答。

陳佩琪表示，目前中央顯然正在力推國產疫苗，但支持國產疫苗，不代表我們支持國產疫苗可以不經符合科學程序而上架，台灣是個民主國家，每個人有表達意見和選擇疫苗的權力，呼籲政府別再把攸關自己健康的疫苗選擇權扣上大帽子了。