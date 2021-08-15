從去年疫情刺激，再到近期海運價格和船公司費用飆漲，讓中歐班列熱度持續飆升，尤其多個口岸的中歐班列運輸量更是明顯增長，從班列頻率、貨物品類、貨物運量均創新高。中國國家鐵路集團有限公司指出，中歐班列自2020年5月起已連續15個月單月開行千列以上，自今年5月以來連續3個月單月開行超1300列，有力保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通。

具體觀察統計數字顯示，今年7月的中歐班列運營品質持續提升，全月開行1352列、運送貨物13.1萬標準箱，年增率分別達到8％、15％。

根據《華夏日報》引述中國外運河北分公司國際貨運部總經理王宇表示，中歐班列的時效性和穩定性，可以加快高端產品的訂單交付週期及原材料組織的週期，進而縮短供應鏈迴圈，加速企業資金周轉，讓現金流會更充裕。而中歐班列開行數量的增多，運力提升，規模加大，又進一步增強穩定性，讓市場的信心更足，形成了良性循環。