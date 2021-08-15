台中市劉姓夫妻因發生爭執，劉男憤而在昨天七夕情人節當天，點燃濃度達75％的防疫酒精、縱火燒死張姓妻子，劉男也全身多處二度灼傷在加護病房急救。檢警今天相驗，雖張女全身燒傷面積超過9成，但為確實釐清死因、了解是否有外力介入，法醫仍將於17日解剖。

檢警上午會同家屬、法醫進行相驗，檢方認為，張女全身多處燒傷、面積超過9成，研判其燒傷與死因相關，但為確實了解是否有外力介入，仍將於17日解剖，並要求保留兩人衣物以利後續化驗。另因劉男傷重治療，目前無法接受訊問，將先由消防局進行火場原因鑑定後再進行後續偵辦事宜。

這起事件發生在14日中午12時許，檢警調查，劉姓夫妻分別就讀國中、國小的兒子當時在臥室，突然聽到父母在儲藏室爭吵，緊接著張女尖聲呼救，儲藏室就冒出火光，劉的大兒子趕忙打119報案、小兒子則跑下樓向社區管理員求救，管理員拿滅火器衝上樓先撲滅殘火並協助將2人送醫，但張女因傷重不治。