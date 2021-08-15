周姓女子今年5月1日在自己的臉書貼文，指稱「三和夜市旁邊診所確診」、「不要到三和夜市」等相關訊息，但她自己卻未經任何查證，經查是不實訊息，士林地檢署針對周女貼文，處分緩起訴，並在緩起訴期間接受2小時法治教育。

周女今年5月1日，以手機連線到臉書網頁，貼文「三重宏鴻診所長生街67號，三和夜市旁邊醫院確診關門消毒，不要去」、「病患被機師感染跑到診所就醫發現確診」、「不要到三和夜市危險喔」等有關疫情的不實訊息，供好友瀏覽。

4月29日傳出諾富特飯店主管確診新冠肺炎，曾到新北三重某診所就醫，但周女並未任何查證，即散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的不實訊息，違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治條例及紓困振興特別條例》。

處分書指出，因民眾對於新冠疫情訊息十分關切，相關訊息會影響民眾生活及公共衛生安全，若沒有相當理由認為該訊息屬實即散布，觸犯相關法令，周女坦承貼文，檢察官諭令緩起訴為期1年，並在確定後6個月內完成法治教育2小時。