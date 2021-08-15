歐佩卡身高有211公分，發球相當有威力。（美聯社）

俄羅斯職業男網世界排名第2的麥維德夫(Daniil Medvedev)在加拿大多倫多大師賽接連強碰兩座美國「巨塔」，當地時間14日晚間他先在準決賽6比2、6比2擊退身高208公分伊斯納(John Isner)，決賽將面對更高大、身高211公分的歐佩卡(Reilly Opelka)。

麥維德夫生涯擁有11座ATP巡迴賽冠軍，今年在西班牙馬約卡、法國馬賽兩站賽事封王，36歲的伊斯納則是兩周前才在亞特蘭大ATP賽事勇奪生涯第16冠。

多倫多大師賽決賽等著麥維德夫的，是準決賽6比7(2)、7比6(4)、6比4力克希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)的歐佩卡，這場比賽歷時2小時32分鐘，賽後西西帕斯說：「在我必須好好發揮時，並沒能打出我想要的樣子，但沒關係，下一場賽事總是還有機會的。」

歐佩卡之前被傳和年長17歲的美國女網名將大威廉絲(Venus Williams)過從甚密，不過兩人並未公開承認是否在交往，歐佩卡目前世界排名第32，上一次在ATP巡迴賽奪冠是2020年德雷海灘公開賽。