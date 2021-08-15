2002年創立的「香港民間人權陣線」（以下簡稱「民陣」）今（15日）宣布解散。民陣發聲明表示，已於8月13日召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散。而民陣約160萬元港幣的資產，將會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。

民陣指出，近一年多來，港府不斷以新型冠狀病毒疫情為由，拒絕民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰，稱本希望繼續以原有的方式與市民迎難而上，可是召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，而在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，只能無奈宣布解散。民陣約160萬元的資產，將會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。

民陣表示，感謝過去19年來香港市民與民陣並肩同行，一同經歷反23條立法、反高鐵、反大白象工程、雨傘運動、反修例運動，並且創造50萬人、100萬人、200萬人遊行的紀錄，讓世界看到香港，讓燈光照耀黑暗，讓民主自由種在人心；又稱雖然民陣今天不再存在，但相信不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷。