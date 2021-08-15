大腸直腸癌連續13年位居國人10大癌症之首，每年新增超過1萬6000名患者，相當於每30分鐘就有1人確診，其中有約2成的病友確診時已是第四期的轉移性大腸直腸癌，不過隨著醫療科技的進步，轉移性大腸直腸癌患者若先進行RAS基因檢測，能有助於提升標靶治療成功率，延長存活率。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪表示，一般治療轉移性大腸直腸癌，都是以化療搭配標靶藥物為主，標靶藥物分為「抗表皮生長因子標靶（anti-EGFR）」、「抗血管新生標靶（anti-VEGF）」兩種，其中RAS基因突變者對於「抗表皮生長因子標靶（anti-EGFR）」具有抗藥性，而RAS基因突變者約占四成，因此建議確診轉移性腸癌的患者，應先做RAS基因檢測再行後續治療。

RAS基因檢測每次自費需花上8000元，今年6月起健保署納入給付，提供轉移性大腸直腸癌患者一生一次的給付，根據高雄醫學大學附屬中和紀念醫院對近200名患者的研究統計，一線使用抗表皮生長因子標靶比使用抗血管新生標靶用藥，可多存活約10個月。

若是RAS基因無變異的轉移性腸癌病友，先用抗表皮生長因子標靶，再接續抗血管新生標靶會比另一種方法再多5個月的中位存活期。

台大醫院腫瘤醫學部醫師梁逸歆指出，治療大腸直腸癌的核心原則就是爭取進行手術切除，但轉移後的大腸直腸癌處理起來較為棘手，因為若轉移癌細胞過多，進行切除可能造成病患身體無法負荷，因此必須先靠化療、標靶藥物縮小癌細胞面積，再進行切除。

「而妥善的治療絕對有辦法治癒，達到控制病情的目的。」梁逸歆說，關鍵就在病患是否具有RAS基因變異，若無變異就可使用抗表皮生長因子標靶，而根據健保資料統計，使用抗表皮生長因子標靶者比抗血管新生標靶的手術率多出約一成，幫助病患延命2年。

現年63歲的郭先生，在國內某大企業工作40年，平時生活習慣相當良好，早睡早起、不菸不酒，可說是健康模範生，但在一次例行性健康檢查赫然發現，肝臟超音波竟出現一塊陰影，經醫師進一步詢問才發現有痔瘡流血、糞便潛血、鉛筆便等症狀，才揪出晚期大腸直腸癌，並出現肝轉移。

高醫大直腸外科醫師王照元表示，郭先生的案例較為特殊，臨床上較少見無不良飲食習慣，無家族遺傳史的病例，但仍有少機率會發生大腸直腸癌，而郭先生在接受基因檢測，經標靶藥物治療後目前已好轉，病程步入穩定追蹤期，因此呼籲大腸直腸癌患者一旦出現轉移，應先進行基因檢測。