不顧朝野反對，行政院堅持推動振興五倍券，行政院長蘇貞昌日前也表示，印製五倍券的版都做好了，對此，立委洪孟楷質疑五倍券印製程序的正當性，未招標先製版，質疑過程有黑箱作業。

洪孟楷表示，去年的三倍券，印製需透過公開招標，但今年五倍券沒看到任何政府相關部門有類似招標文件，「為何已經做好版型？難道連公開招標都要搞黑箱作業，已經暗地進行嗎。」

洪孟楷表示，去年三倍券印製最終由中央印製廠得標，金額高達近3.5億，「後來經過不斷追加，最終印製及外包裝成本為6.7億，這都是結案報告上面的真實數字。而無論政府部門要怎麼決策，重點是該遵守的財政紀律還是要遵守，該公開招標的過程就是不能忽略。怎麼會還未有標案，但已經在進行相關作業？」

此外，洪孟楷指出，政府現在傳出不用1000換5000 ，但去年把1000換3000的好處說的無限大，還說不能直接發錢，因為效益會侷限，「現在又要怎麼自圓其說？最沒辦法接受民進黨政府的就是，從來不道歉、什麼都是自己對，國人真的有那麼笨嗎？」

洪孟楷要求相關部門應該要清楚明白告知，版型為何已經做好？相關的招標文件在哪裡？「這一次又要花多少人民的納稅錢來印製票卷！每多印一張其實就是多一次浪費，錢要花在刀口上，卻還是持續浪費，真的無法接受。」