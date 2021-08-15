為吸引頂尖學生就讀，台中亞洲大學祭出360萬元獎學金，鼓勵指考成績前3％的學生就讀該校，亞大主任秘書兼招生處處長施能義說，過去8年，亞大共發6176萬元獎學金，包括5位「放棄台大唸亞大」領取360萬元資優生，指名就是要唸亞洲大學。

110學年大學指考將於16日寄發成績單後，開始登記選擇學校，亞洲大學祭出高額獎學金，施能義說，指考採計科目前3%，且數學、英文成績原始分數均達頂標以上者，且第一志願選讀亞大的學生，最高可領取360萬元入學獎學金，外加海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，合計可領480萬元獎學金。

施能義說，至今已有5位領取360萬元，3位領取160萬元獎學金；領8萬到120萬元獎學金的學生超過百位，不少同學原先都可唸頂尖國立大學，但他們選擇亞大，運用獎學金圓夢。

來自台北市的高姓學生表示，去年指考時，可進台清交等第一志願，卻選擇亞大生物資訊與醫學工程學系，領取360萬元獎學金。他說，很高興能到有潛力的國際化綜合大學的亞大就讀；在亞大唸了一年，沈浸在美麗校園中，將會利用這筆獎學金追逐自己的夢想。