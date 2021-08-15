基隆市政府舉辦第4屆「美麗基隆」攝影創作比賽，今年主題是「A city full of」，為選出代表基隆特色的新12景，觀銷處企畫網路票選活動，8月16日中午12時至9月10日止，歡迎民眾上網參與投票，有機會抽中三合一廣角鏡頭等獎品。
觀銷處長曾姿雯表示，這屆攝影比賽分為攝影專業組及網路玩家組，攝影專業組共徵得476件作品，經第一階段初選會議，有88件作品入圍；網路玩家組共徵得474件作品，票選前50名玩家作品，前25名可以獲得獎金1000元，後25名可以獲得獎金500元。
曾姿雯說，市府依入圍作品的拍攝地點及主題，分類出24個「景」，包括外木山、正濱漁港、中正公園、阿根納造船廠、和平島等。票選活動自8月16日中午12時起至9月10日止，歡迎民眾上網投票選出心中最具代表性的「基隆新12景」，賦予基隆新的風光景色。
基隆市政府指出，只要選出自己覺得心目中最具代表性、最印象深刻的作品，並在投票期間依規定投下一票，就能進入抽獎活動，有機會抽中三合一廣角鏡頭、多功能轉接頭、環形補光燈等多項好禮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。