台灣時間14日晚間8時29分，我國友邦海地西南部發生規模7.2強震，造成重大傷亡。新竹市長林智堅知悉友邦強震後，也立即指示消防局展開人員裝備器材整備，他說特種搜救隊10人、搜救犬2隻，與裝備器材已完成整備，隊員也均完成兩劑疫苗接種。接下來將等候中央指示，將隨時出動協助執行國際人道救援任務工作。

林智堅市長表示，海地強震造成房屋倒塌、多人傷亡，海地已宣布全國進入緊急狀態，蔡英文總統稍早已致上深切哀悼，也指出台灣已經準備好協助進行救援及復原工作。

新竹市消防局今天上午八時許即接獲消防署指示，進行整備，已完成各式特搜裝備器材整備，可出勤成員也均完成第二劑疫苗注射。消防局說明，本市特搜隊為本月份第二梯次輪值縣市，將與第一梯次輪值國際人道救援任務的消防署特搜隊、彰化縣消防局配合中央指令，隨時出勤。

消防局也說，消防署表示已聯繫財團法人賑災基金會，如採專機前往海地救災所需費用，同意由賑災基金會協助支應，讓支援縣市無後顧之憂。

林智堅市長強調，在任何需要協助的災害現場，新竹市特種搜救隊從來沒有缺席，也從救災現場中累積經驗，更曾支援台南大地震、花蓮大地震等救災現場，顯示新竹市不僅有能力照顧自己的市民，也有能力協助全台灣需要的人，此次也將全力協助友邦救援。