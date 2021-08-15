不少人都希望能找到一份年薪百萬的工作。一名網友表示，不少高薪職業皆要苦讀至少6年才能達到年薪百萬，但房仲業似乎只要高中畢業，賣一個物件最少抽3萬佣金，一年若是成13棟差不多就年薪破百了，「是不是CP值最高的行業？」

原PO日前於PTT八卦板指出，最容易年薪百萬的4門科系為「醫牙電資」，分別為醫學工程、牙體技術、光電工程及資訊管理，但這4門科系，大學4年再加上研究所2年，至少要苦讀6年才能達到今天的成就。

原PO說，念書時間長不說，光是一年學費就至少3萬起跳，6年高達18萬，外加6年來的開銷花費，加總下來最少也要25萬。反觀房仲業，只要高中畢業就可以入行，成交一個物件即可抽最少3萬、最多8萬的佣金，一年拚一點賣13棟，幾乎可以打趴中小型科技公司的工程師。

貼光曝光後，湧入不少鄉民回應，「OK你明天去應徵」、「一年13棟，等同於一個月至少1棟，超難好嗎？」、「你以為每個房仲都做得起來喔？」、「你只看到成功的那幾位，後面一票轉行的」、「這很吃人格特質，學歷不是重點」、「房仲業務也是要看天分，且很吃話術跟銷售手段」。