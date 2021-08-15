新北市淡水王姓恐怖房客與蔡姓房東口角後，今年5月先持磚頭砸房東住處的大門，又持鐵棍恐嚇，隔月竟到加油站買汽油灑在走道引火點燃，瞬間大火吞噬裝潢，所幸消防人員及時撲滅，士林地檢署依放火燒毀現供人使用住宅未遂、恐嚇、毀損等罪起訴。
2019年8月，王男承租新北市淡水區一處雅房，今年5月31日因不滿蔡姓房東，先持磚頭砸毀房東住處大門，導致大門凹陷，隨即進入屋內持鐵棍作勢攻擊房東。
事後王揚言要放火燒屋，不料，5月19日上午他真的去加油站買汽油，返回租屋處，沿著房屋隔間的走廊潑灑汽油，並以打火機引燃，隨即燒得房間牆面、天花板嚴重剝落，沙發、床鋪都融化，所幸沒有造成人員傷亡，事後其他房客指認，他也坦承犯行。
起訴指出，王男涉犯放火燒燬現供人使用住宅等罪，有監視器畫面以及購買汽油的證據，全案依放火燒燬現供人使用住宅未遂等3罪嫌起訴。
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