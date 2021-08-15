南韓總統文在寅今天在光復76週年慶祝儀式致詞表示，讓朝鮮半島和平共處制度化，才能讓兩韓利益最大化。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅說，南北分裂是地區成長、繁榮及持久和平的最大障礙，「雖然統一可能還需要更多時間，但我們正在創造『韓半島（朝鮮半島）模式』」。

文在寅所稱「朝鮮半島模式」是指在完全統一前以南、北韓和平共處，朝鮮半島非核化及持久和平等方式，共創東北亞繁榮。

文在寅說，若能消除這些地緣風險所帶來的負面影響，南韓可望從半島連結大陸，創造莫大利益，「只要我們堅持謀求和平與合作，有望開展超越想像的新希望與繁榮」。

至於韓日關係，文在寅表示，無論是雙方懸而未決的問題，或是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、氣候變遷等國際議題，「為合作對應的對話之門一直都是敞開的」，強調期盼與日本展現鄰國合作典範。

南韓明年將舉行總統大選，文在寅任期僅剩9個月，外界關注他是否藉光復節提出對北韓或日本的政策方向，但文在寅在今天致詞中仍保持與過去一致的立場。（編輯：郭中翰）1100815