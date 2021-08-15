侯昌明（左）與曾雅蘭夫妻在節目中放閃。（中天綜合提供）

何妤玟曾有過一段婚姻，喻另一半像鞋「好看但不合腳」。（中天綜合台提供）

林采緹在感情上也受過挫折。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》16日播出「這些夫妻真的感情好嗎？婚姻唱衰團來揭開你的面具」， 銀色夫妻檔白吉勝（阿Ben）和徐小可結婚11年，即使已有3寶，感情絲毫不降溫，徐小可認為多數人都忽略，「孩子只是生出來讓他們有他們的人生，我們還是要經營我們的人生。」主張不該因為孩子而疏於經營夫妻感情。

徐小可表示老公阿Ben至今堅持每個月一起過紀念日，再忙再累都會抽空過兩人世界，一起吃飯、看電影使感情保鮮，阿Ben寵妻舉動讓羨煞眾人。命理師詹惟中在節目中爆料：「在小可還沒信基督教前，我幫她看過紫微斗數，她的子女宮吉星高照，就是一個完美的性愛機器，是讓老公幸福的最佳典範！」

另對夫妻檔侯昌明、曾雅蘭自交往到結婚已24年，婚後生活越愛越濃烈，曾雅蘭透露老公對她的愛與日俱增，無時無刻給予讚美、擁抱，就連睡覺的時候也不放過，堅持要碰著她才能入睡。不過，何妤玟卻解讀：「人生來是一個人，死也是一個人，需要依賴另一個人才能睡得好覺，說到底就是尋求外援，真正快樂的人應該是無入而不自得！」這論點讓侯昌明回：「一聽就知道你失婚很不愉快！怎麼會單身論成這樣！」

維持婚姻關係其實大有學問，曾有過一段婚姻的何妤玟則感嘆，過去與前夫從熱戀中的情侶變成夫妻，卻不是彼此的知己，在生活節奏、感情觀上有了分歧，最終面臨分開，她將自己婚姻比喻成：「我們的另一半就像鞋子，很好看但不合腳，穿上去走了一陣子才知道不適合，久了還是沒辦法磨平。」

同樣在感情上也受過挫折的林采緹則說：「我相信離婚前一定努力過了，雙方的努力不對等或是方向不一樣，才會造成雙方都心很累。」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。