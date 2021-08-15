台灣疫苗不足，對比韓國親赴美國催貨，讓莫德納公司道歉，並承諾會如期到貨，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰表示，反觀民進黨政府僅止於嘴上的催貨、吹高端疫苗，現在台灣不只體育，就「連催疫苗都好想贏韓國」。

陳偉杰指出，眾所周知韓國在科技及貿易上是台灣最大的競爭對手，韓國不但在疫情爆發後舉全國之力來獲取疫苗，日前更組國家隊前往美國催疫苗，但民進黨政府，只見阿中指揮官每天下午準時在媒體鏡頭前創金句、練肖話，面對催疫苗時就說「可能稍微一不小心，別人就會先拿去了」、「縱使緊盯著都還不一定有效」這種消極的應對，關於高端數量就回「還是沒有辦法很有把握跟你說」、「沒辦法很有把握數量」這些故弄玄虛的話，不得不讓人懷疑民進黨政府是否為了強推高端疫苗而不去催國際疫苗？

陳偉杰強調，既然已公告第六輪只打高端，就別再說什麼連高端都「沒辦法很有把握數量」這種鬼話，請拿出台灣國產疫苗的格局來，目前有意願打高端不過才100多萬人，如果「國產疫苗」連這些數量都沒把握，還有什麼資格行銷幾百幾千萬劑到國際上？還是說民進黨政府其實在配合高端裝模作樣，故作缺貨高姿態，難道連高端都還要對台灣民眾搞飢餓行銷嗎？

陳偉杰表示，目前全世界都缺疫苗，各國都傾國家之力來搶疫苗，只有民進黨政府只會每天在媒體前催國際疫苗、吹高端疫苗，只要批評高端就會被汙衊成「內奸」醜化，怎能不讓人心寒？