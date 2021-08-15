大學指定科目考試明天將公布成績，為搶優秀考生選填亞洲大學，該校祭出最高額達480萬元的獎學金。校方指出，過去8年來，亞洲大學共發出6176萬元獎學金，其中包括5位「放棄台大唸亞大」的資優學生，他們分別都領取到360萬元獎學金。
「亞大高額獎學金，領得到，可圓夢！」亞洲大學主任祕書兼招生處處長施能義說，根據學校的獎學金發放規範，只要指考成績採計科目為前3％，且數學、英文成績的原始分數都達到頂標以上，並以第一志願選讀亞大的學生，最高就可領取到360萬元入學獎學金。此外，若加上海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，則合計可領480萬元獎學金。
校方強調，8年來，已經有5名學生以此方式領取到360萬元，另有3人領取160萬元獎學生，而領取8萬到120萬元者更超過百人，他們其中有許多都是成績可達頂尖國立大學、選擇亞大就讀者。
其中，家住台北市的高姓學生，去年指考成績可錄取台清交等第一志願，但他選擇就讀亞大生物資訊與醫學工程學系，領取到360萬獎學金。他說，在亞大學習1年，很高興能選擇有潛力的國際化綜合大學，將利用這筆獎學金追逐自己的夢想。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。