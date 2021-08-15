大學指定科目考試明天將公布成績，為搶優秀考生選填亞洲大學，該校祭出最高額達480萬元的獎學金。校方指出，過去8年來，亞洲大學共發出6176萬元獎學金，其中包括5位「放棄台大唸亞大」的資優學生，他們分別都領取到360萬元獎學金。

「亞大高額獎學金，領得到，可圓夢！」亞洲大學主任祕書兼招生處處長施能義說，根據學校的獎學金發放規範，只要指考成績採計科目為前3％，且數學、英文成績的原始分數都達到頂標以上，並以第一志願選讀亞大的學生，最高就可領取到360萬元入學獎學金。此外，若加上海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，則合計可領480萬元獎學金。

校方強調，8年來，已經有5名學生以此方式領取到360萬元，另有3人領取160萬元獎學生，而領取8萬到120萬元者更超過百人，他們其中有許多都是成績可達頂尖國立大學、選擇亞大就讀者。

其中，家住台北市的高姓學生，去年指考成績可錄取台清交等第一志願，但他選擇就讀亞大生物資訊與醫學工程學系，領取到360萬獎學金。他說，在亞大學習1年，很高興能選擇有潛力的國際化綜合大學，將利用這筆獎學金追逐自己的夢想。