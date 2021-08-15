台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在臉書怒轟衛福部長陳時中，自爆柯文哲曾透露最不喜歡的人就是，位居主管高位，非真心想解決問題，開記者只要幾句金句回答媒體的提問，「拿幾張紙板比劃一番，那就什麼責都不用負」。

陳佩琪指出，台灣防疫原則和疫苗上架標準隨時在變，若有人質疑，就說時空背景不同、今非昔比就行，若再追問，就說 「沒有會議記錄」、「我負責」、或更文青一點「一切責難到我為止」等，接著拿幾張紙板比劃一番， 那就什麼責都不用負，也就過關了。

陳佩琪表示，柯文哲曾透露他最不喜歡一種人， 就是位居主管高位， 但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題或想辦法把問題帶回去解決，開記者只要幾句金句回答媒體的提問就好，陳佩琪說，後來看到有人吹捧說台灣是全球唯一一個防疫防揮官可以讓人問題問到飽的地方，博得如此美名實屬不易， 但要能實際回答和解決問題。

陳佩琪直言，有些醫生或知名人士，會向民眾喊話別挑疫苗，輪到你就去打，不過大家仔細看，這些人通常都打過其他疫苗了。

陳佩琪認為，重點在於現在只剩一種疫苗可以選擇，而且台灣是民主國家，每個人都有表達意見跟選擇疫苗的權利，「別再把攸關自己健康的疫苗選擇權扣上大帽子了。」

陳佩琪強調，台灣人都支持國產疫苗， 但我們支持有國際認證且做完三期的國產疫苗，支持國產疫苗，不代表我們支持國產疫苗可以不經符合科學程序而上架。