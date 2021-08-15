公視史詩旗艦劇《斯卡羅》劇照，劇中主要拍攝地點之一在台南岸內糖廠影視基地。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

昨晚有看《斯卡羅》嗎？公視史詩旗艦劇《斯卡羅》14日首播，受到好評，主要拍攝地點之一的台南岸內糖廠影視基地，片場重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌，台南市長黃偉哲今天走進岸內糖廠影視基地拍宣傳短片，他說，此行「開箱」，希望讓更多人認識這座影視基地，帶動鹽水小鎮觀光熱潮。

「要拍出像《斯卡羅》一樣高質感的歷史劇，到台南來準沒錯。」黃偉哲表示，台南擁有豐富自然景觀及歷史建築，加上主打時代場景的岸內糖廠影視基地，其中，台灣府城聚落歷經1年多搭建完成，由金鐘美術指導許英光親手打造，是獻給台灣影視業界首座歷史時代場景。

文化局表示，為讓更多人知悉這批復刻建築物的美麗，將於9月初推出《斯卡羅》府城場景及鹽水古鎮小旅行，並首次開放《斯卡羅》拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀，並由鹽水在地人帶路穿梭月津港的歷史巷弄、百年建築及品嘗在地佳餚美食。

岸內糖廠影視基地是由台南市政府與文化部合作之首座影視基地，投入經費共計2.4億元，是為促進台灣影視產業發展及溪北地區觀光產業發展之重要計畫。黃偉哲期許岸內糖廠影視基地未來作為優質歷史劇後盾，他也歡迎影視業者及影視類大專院校前來交流參訪，探訪府城的古今之美。

《斯卡羅》是該基地的第一齣歷史劇，由中央及市府合力補助4000萬元搭景拍攝。今年文化部亦將再補助6300萬元，市府也會自籌2700萬元，總計共投入9000萬元擴充岸內糖廠影視基地的設備廠景，未來可提供給影視工作者更多元良善的工作環境。

《斯卡羅》在台南的四大主景，除了在岸內糖廠影視基地搭建的台灣府城，另外還有原德商東興洋行、台南神學院及大內二溪惡地。文化局表示，《斯卡羅》的拍攝團隊，是台南影視基地創立初期並肩作戰好夥伴，2018年起，市府和劇組在閒置多年岸內糖廠開疆闢土，從無到有、排除萬難，完成第一座時代場景，第二座時代場景日治時期榮町今年底將完成。