好萊塢知名影星卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)演出過眾多經典夯作，如《哈啦瑪莉》、《新娘不是我》、《霹靂嬌娃》、《甜姐不辣》等，多年來在競爭激烈的好萊塢始終是一線等級，但她卻在當紅時銷聲匿跡，已經7年沒再推出新作品，近日卡麥蓉狄亞難得現身接受訪問，談到這個決定，吐露淡出演藝圈的真正原因。

卡麥蓉狄亞在2014年接演威爾古勒執導電影《安妮》之後，便沒再有新的工作計畫，隔年她與吉他手班吉麥登結婚，兩人在2020年宣布喜迎愛女芮狄絲(Raddix)，這7年來她專注在家庭上，閨密也說卡麥蓉狄亞不當大明星回歸平凡，而她很享受這樣的生活。

如今48歲的卡麥蓉狄亞罕見現身，作客凱文哈特(Kevin Hart)的脫口秀，接受了採訪，她大方回應了淡出演藝圈這件事，表示當她在圈內發展到某一個階段的時候，部分日常生活必須委由他人幫忙處理，但她很不喜歡這樣，她希冀「自己的生活自己管理、掌握」，淡出演藝圈後，她發現自己有了時間、心力來達成這些以往沒辦法辦到的事情，為此感覺到很「完整」。

但卡麥蓉狄亞澄清，她淡出不是不喜歡演戲了，她還是很喜歡電影，對這塊仍覺得有熱情、有興趣，只是她意識到投身在這塊上的自己「只是一具機器」，取捨後，她決定將更多時間留給自己與家人身上，而如今她是一個孩子的媽，出了書，還創立了葡萄酒品牌Avaline，生活相當充實。