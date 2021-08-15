基隆市政府為解決幼童家長接送問題，不僅協助幼兒園培育優良駕駛，更投入1400萬元，替私立及非營利幼兒園汰換、添購16輛幼童專用車，全力打造安全上學環境。

教育處長林祝里表示，為維護幼童上下學安全，昨天舉辦幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育，以及CPR講習，協助幼兒園培育優良駕駛，更投入1400萬元經費，其中市府自籌553萬，補助私立及非營利幼兒園汰換8輛、新添購8輛幼童專用車，讓幼兒都能安心上學。

林祝里說，今年因疫情防疫所需，市府除加強監督幼童車做好防疫及消毒工作外，也分發「本車已消毒」貼紙給各幼童專用車，提醒駕駛做好消毒工作，讓家長安心，另外，在駕駛安全訓練上，以分組分流方式辦理，減少群聚交互感染機會，課程期間講師分享內輪差等實務事故案例，讓駕駛皆有身歷其境感受，並注入同車一命，保護幼童就是保護自己的觀念。

教育處同步要求，各園所疫情期間務必遵守幼童專用車防疫規定，司機、隨車人員及幼童均須全程配戴口罩，座位固定及採梅花座，車內應備有消毒設備，每梯次載送後消毒等防疫措施，落實清潔，市府也將納入訪視重點，確保幼兒健康安全。

基隆市政府強調，本市公私立幼兒園教職員已全面完成疫苗接種，也舉辦衛教說明會，讓所有教職員都了解病毒特性與防疫作為重點。此外，也要求各園所須配合防疫指引，市府除了提供防疫隔板、紫外線滅菌燈和手指消毒器等防疫器材，讓幼兒園加強整備就教學環境外，也要求必須每日定期向教育處回報園內幼兒及教職員工健康紀錄。