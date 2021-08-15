24.9萬劑莫德納今到貨！ 陳時中曝規劃：打第一、第二劑都會有

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，第六批採購Moderna疫苗24.96萬劑，已於臺北時間8月15日凌晨自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，我國採購之Moderna疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑及本批24.96萬劑。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

有媒體問及24.96萬劑疫苗，是否會先保留給之後即將接種第二劑使用？指揮官陳時中表示，疫苗抵台後，會盡快進行封緘檢驗，最快也需要10天的作業時間，相關疫苗規劃會陸續進行，會與前一批9.96萬劑也會保留一部分，尤其在第一類有執業登記的醫護人員進行混打。

24.96萬劑莫德納疫苗今天下午抵台，有望加入第七輪公費疫苗接種，指揮官陳時中表示，連同上周抵台的9.96萬劑莫德納疫苗，目前共有30多萬劑莫德納可供使用，預計保留給屆期應接種第二劑的民眾，以及第一劑民眾，甚至開放給第一之一類的擁有職業登記醫事人員混打。

陳時中說，疫苗到貨後還需要經過檢驗封緘，加上莫德納需要解凍，因此至少要花上10天時間，這段時間會先盤點需要進行混打的第一之一類人員有多少，接著再依數量分配當作第二劑、第一劑使用。

不過雙北地區自13日起就沒有疫苗可打，進入疫苗空窗期，尤其年輕、年長世代紛搶疫苗，恐造成對立。陳時中表示，這段時間希望年輕人與長者間稍微忍耐一下，疫苗空窗期的壓力大家都有，因此希望能共同承擔，當然接下來如果疫苗進來更多，會繼續往年輕族群開放施打