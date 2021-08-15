劉涵竹送上自己的書給連靜雯。（楠軒工作室提供）

劉涵竹與連靜雯第一次見面就相談甚歡。（楠軒工作室提供）

連靜雯日前在自己經營的頻道與第一次見面的新聞主播劉涵竹用臺語互嗆！連靜雯形容劉涵竹的聲音像是清脆的鈴聲，問她「妳講話一定要這麼有氣質嗎？」劉涵竹則笑說自己入錯行，本來要去當兒童臺的姐姐，結果跑去當新聞主播，更意外自爆很想演壞女人，「我講髒話超狠！」連靜雯笑說自己的頻道完全沒有包袱，可以盡量講「送啦！」、「啥款！」劉涵竹則說「笑妳不敢！」讓連靜雯驚呼：「伶婆勒！比我還瘋！」

疫情緩解降級後，許多藝人陸續復工。斜槓YouTuber的連靜雯，就在最新一集YouTube影片中紀錄了微解封後的第一次工作實況，她受邀到IROO時尚服裝直播間，與粉絲分享最新一季的服裝穿搭，並訪問主播劉涵竹。錄影結束後，劉涵竹今年三月出版的書《你不是自找委屈，而是少了心機》簽名贈送給連靜雯，也在內頁寫上「一起當個迷人又自主的小姐姐到永遠。」沒想到連靜雯一翻開就發現裡面竟然有摺痕，笑稱「你看！這就是心機！」

劉涵竹大方分享出書的起心動念，因為在媒體圈有很多制度，這本書是她過去工作15年的經歷，希望可以讓大家在職場上少走一些冤枉路，「以前我要是稍微懂得撒嬌一點，搞不好我就不會奮鬥的這麼辛苦」，讓連靜雯激動大呼：「跟我一樣！」書中收錄許多在職場中「被捅」的故事，也讓連靜雯大呼這本書根本是人生心血哲學的「新聞圈甄嬛傳」。

第一次見到連靜雯的劉涵竹大喊被圈粉，直說「要是沒有妳，我今天可能要斷氣了」，她笑說自己很崇拜一線女明星，但覺得一般女明星私下可能話很少、很拘謹，沒想到連靜雯本人卻非常開朗健談，直播中也一直做球給彼此，也非常放得開跟現場工作人員打成一片，讓她整個被圈粉，期待很快再次合作。

連靜雯在疫情期間在家裡非常忙碌，解封後也依然馬不停蹄，不僅自創食品品牌，更與臺北電影節共推聯名禮盒，她也透露，下一批新品項已研發好正在生產中了！對未來發展不設限的她，除了時尚直播外，也有許多新計畫正緊鑼密鼓的籌備中，連靜雯神秘笑說：「很快會讓大家知道的，敬請期待！」