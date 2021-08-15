志工協助清洗鹽水區火災戶牆面。（勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

疫情警戒降級，台南做工行善團重啟修繕行動，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等4戶弱勢家庭房屋整修，儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家，台南市長黃偉哲夫人劉育菁連兩日代表市長帶點心飲料到修繕案場慰勞志工。

修繕志工本周進行繼續至柳營區為舉重國手方莞靈進行居家環境改善，今日由電氣工會進行化糞池等衛浴設備作業，預計9月可將房間改造成獨立的小套房。

鹽水區陳姓火災戶房屋修繕則已完成屋內骨架和屋頂搭建、埋設化糞池和電氣迥路管線配置，這兩日由台南市勞工志願服務協會理事長梁志男率領團隊協助刷洗燻黑的牆面，泥水工會完成泥水地面粉刷施工和屋頂牆壁縫填補。

官田區案主洪先生住屋屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，天花板隔間等亦毀損。今日志工前往裝設天花板輕鋼架、隔間美化板安裝與電線、燈具、配置，希望提供案家能有更良好的居住生活。

玉井區案主為高齡86歲的阿嬤，居住房子的天花板屋瓦已老舊破裂不堪使用，滲水的情形嚴重到導致天花板都已剝落毀壞，下雨時得用大小水桶臉盆盛接雨水，做工行善團12日開始施工，今日由泥水工會志工屋頂牆壁泥作補磚。

勞工局王鑫基局長表示，防疫期間志工們一直心繫未完成之修繕戶尚未完工，近期中央宣布降級2級警戒後，做工行善團隨即啟動修繕，而接踵而來的大雨也澆不熄志工的熱情，真的很感謝我們做工行善團專業志工團隊的付出。