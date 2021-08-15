北埔老街情人節假期遊客回流約4到5成。（羅浚濱攝）

新竹縣有湖口、北埔及內灣3處老街，攤商生意 都受到疫情嚴重衝擊，在疫情降為二級後，七夕情人節假期，遊客約比以往回流4到5成，縣府希望透過相關硬體建設，加上中央發放振興五倍券後做加碼措施，期有效帶動老街的商機。

交旅處長游志祥表示，為因應中央發放的振興五倍券，將會邀集商圈和旅宿業者研商，只要遊客來新竹縣住宿及旅遊使用五倍券，新竹縣會再加碼額外500元不符金額的消費券，待研擬好具體措施後公布。

內灣和北埔老街的攤商則稱，7月27日疫情降為二級警戒後，都預期周末會吸引不少宅在家多時的民眾出來遊玩，未料連續兩周都碰到午後雷陣雨，把遊客嚇跑，幸好情人節假期天氣很好，遊客約回流4到5成，也期待振興五倍券能帶動商機。

游志祥說，縣府為提振風景區的人氣，已陸續完成相關硬體設施，如北埔老街地標的慈天宮已完成整修，後方也做好化胎廣場，內灣老街則活化野薑花公園，運用混凝土打造涵管地景的親子遊憩空間，油羅溪畔的堤頂步道也整修完成，讓遊客能輕鬆散步欣賞油羅溪的河谷風光。

游志祥說，湖口老街爭取營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，已核定7500萬元執行環境景觀整備計畫，將打造湖口老街後山區域成為品茗、賞景、生態遊的心靈後花園，預計11月底前完成規畫設計及工程發包，明年底完工。

該計畫以湖口老街串連既有茶園和林間步道，結合在地文化地景與創生產業，以「簡單、自然、好用」原則，凸顯在地風貌特色，將可規畫湖口老街巡禮、茶園地景體驗、廟宇古蹟朝聖、林下步道散心及登山健行等輕旅行，可望帶動地方觀光發展。