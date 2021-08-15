疫情趨緩後，王少偉特地到月子中心探望閨蜜張可昀（小甜甜）及她可愛的女兒「米苔目」，除了在YT頻道《隔壁老王UncleSam》中大聊小甜甜當媽媽後的心情外，王少偉還送上5位數的大紅包，當作米苔目未來的獎學金，強調有影片錄影存證，不讓小甜甜私吞，米苔目隔著窗戶看到紅包就猛盯，讓小甜甜笑說：「果然聰明，看到錢就笑。」

小甜甜當媽媽之後，相信凡事老天自有安排，當你越不刻意時，好事就會出乎意料來臨。她坦言每個人都是有了小孩才開始學習怎麼當媽媽，雖然很多人在旁邊下指導棋，但她認為努力做自己覺得滿分的媽媽就很棒了，她也會這樣鼓勵來留言的新手媽媽們，「記得要讓自己開心，作孩子最好的榜樣，就像米苔目喜歡聽911的歌，會跟著動起來，而不是莫札特的音樂。」將來一樣會告訴女兒「人生開心」最重要。

王少偉趕在小甜甜做完月子前，到月子中心探望母女倆，笑說在他的閨蜜群組中，小甜甜是第一個有完整家庭的，真的很替她開心，讓他有種嫁女兒的心情，更喊話其他幾位閨蜜也要相信自己是值得擁有幸福的人。而看到小甜甜完成人生的幾個重大階段，現在當了媽媽，會讓自己有想當爸爸的感覺嗎？王少偉不改本色，一派輕鬆的說：「不排斥，一切按正常順序，老天自有最好的安排。」