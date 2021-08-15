葉男幫買了2手野馬跑車安撫兒子，卻讓兒子因而釀下大禍，車子也撞得稀巴爛。（謝明俊攝）

巫女的機車被葉某野馬跑車撞成廢鐵一堆。（謝明俊攝）

車禍肇事現場野馬跑車撞爛的圍籬仍在。（謝明俊攝）

葉姓野馬男肇事前在頭份市自強路、民族路口違規迴轉畫面。

葉家父母最害怕的事情終於發生了！兒子駕駛美造野馬跑車將巫姓女子撞成重傷，15日凌晨由苗栗地院裁定羈押。年前，葉家父母發現兒子患有精神疾病，並由桃園觀音區衛生所列管在案，卻苦於無法強制送醫，並且還為此與兒子鬧翻，為了安撫兒子情緒，葉母贊助買了野馬跑車，卻造成兒子駕車到處闖禍。

葉姓青年於14日清晨在竹南鎮台1己線、台13甲線路口，以百公里高速撞傷騎機車準備早起上班的巫姓女子，巫女經轉送林口長庚急救，目前昏迷指數仍為6，巫父表示，女兒左眼可能有失明之虞，其餘傷勢狀況仍在觀察中。

巫姓女子目前昏迷指數6，仍在醫院搶救中。（家屬提供／謝明俊苗栗傳真）

巫姓女子自力更力打工賺取學費，卻在上班途中遭遇不幸。（家屬提供／謝明俊苗栗傳真）

至於肇事的葉姓青年則由警方移送苗栗地檢署後，檢方以若不羈押將難以防免葉姓青年再次危險駕駛傷害他人之風險，並且葉姓青年涉嫌刑法5年以上重罪以及有逃亡之虞，以葉某涉重傷害、公共危險等罪嫌，向苗栗地院聲請羈押，經法院召開羈押庭審理，至15日凌晨零時許裁定羈押。

葉某肇事後並未逃離現場，轄區消防隊及警方獲報趕到時，遠遠見到葉疑似在幫巫女急救，但葉卻因不懂真正的CPR，消防人員趕緊接手處理。葉姓青年被帶回警局後，一直到被移送檢方，情緒都相當平靜，只有在聽到父母趕來警局想要見兒子一面時，情緒一度失控，大喊不想見父母的面。

葉姓青年在回敘車禍事故過程時，思路相當清晰，能清楚說明事發過程，但中間卻又會突然短路地穿插許多不合邏輯的用詞，顯示他的精神狀態確實不穩定。但情緒卻又異於常人的平穩，連中午的便當，葉都指名要吃排骨飯，還1口氣吃得精光。

葉的父母親在接獲消息後，趕到警局探視兒子，被兒子拒絕後，葉家父母為避免刺激兒子，只敢遠遠的看著兒子，據悉，葉姓青年被診治確定有精神障礙問題後，父母曾將他送醫治療，半年出院後，葉某一直拒絕服藥控製病情，葉母還得偷偷地把藥放在食物裡給兒子吃。親子間為了就醫治療問題翻臉，葉某還離家自行在外居住，父母親好幾的星期都見不到人，葉家有3個小孩，葉家父母就為了這個兒子傷透腦筋。

葉因病情時好時壞，有時會大聲斥責父母親，葉家父母一直想要尋求方法讓兒子再度接受強制治療，卻因於法無據，葉母想要安撫兒子情緒，所以協助貸款買下這輛2手野馬跑車，不料兒子卻開車到處亂闖，釀下這場大禍。

警方也試圖釐清葉姓青年事發前曾到過那些地方，但因葉去過的地方非常多，行車紀錄器記憶卡有限覆蓋，無法細追，警方調閱縣內各路口監視器影像，發現葉曾在頭份市自強路、信東街等地區出現，並有違規迴轉等情節，警方也將依法告發。據車禍發生現場民眾透露，這幾天來，多次見到葉某開車在台1己線上高速來回穿梭，由於野馬跑車排汽管音量相當大，也讓民眾留下深刻印象。

14日事發後，許多苗栗鄉親從媒體上得知葉某囂張行徑，紛紛打電話到警局表達不滿，人數超過數百人次，更有許多民眾揚言要到警局修理葉某洩恨，讓警方大為緊張，特別加強戒護，以防民眾對葉有脫序行為。