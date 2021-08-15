國民黨智庫副董事長連勝文昨（14）日表示，遭民進黨側翼從境外到國內大舉攻擊、不實指控，雖已跨海提告獲勝，但他也感嘆「當時黨沒人聲援我」。對此，前彰化縣長、國民黨主席參選人卓伯源痛批，民進黨縱容側翼網軍造謠生非、扭曲事實，讓人唾棄，並呼籲民進黨蔡英文主席，不要再刻意抹黑抹紅、製造社會衝突與對立，若再以意識形態來治國與防疫，不僅傷害國家的進步，更是人民最大的悲哀。

卓伯源今在臉書指出，民進黨一向擅長操作政治對立、世代仇恨、族群衝突，並慣用抹黑伎倆藉以操弄人心，來獲取政黨及選舉利益，已是眾人皆知；而日前民進黨網軍側翼大打「反串」與「認知作戰」意外曝光，民進黨長期縱容網軍側翼造謠生非、扭曲事實，如今再度發生攻擊連勝文的事件，惡劣行徑讓人唾棄。

身為多年好友，卓伯源稱讚連勝文為人熱誠敦厚，是國民黨忠誠的黨員，對黨的付出與努力有目共睹，日前兩人碰面，連勝文也對他參選黨主席給予熱情的鼓勵與肯定。

從政多年，卓伯源說自己也遭過許多無情的攻擊與不實抹黑，黨在第一時間的援助是相當重要，因這是黨建立向心力、凝聚共識的時候。他認為，孫文先生的「一心一德抵艱難」正是當前國民黨要思考的事，自己參選黨主席，就是要凝聚全黨的向心力，團結國民黨努力向前來突破困境，並全力找回國民黨的創黨精神，爭取重返執政，為民服務、造福社會。

連勝文14日在臉書指出，今年7月有篇投書日本東洋經濟周刊，誣指他「投資大陸疫苗公司，主張進口大陸製疫苗，呼籲放鬆對大陸製疫苗的管制，以獲取個人及家族利益」，該文章一出，立刻被綠媒和網軍大肆報導，但國民黨內卻無人聲援他。面對指控，他將追究到底，「欺壓我者、雖遠必誅！」